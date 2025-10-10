 الحكومة اليمنية ترحب بإعلان وقف الحرب في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 5:39 م القاهرة
الحكومة اليمنية ترحب بإعلان وقف الحرب في غزة

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 5:30 م

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، بإعلان اتفاق وقف الحرب في غزة.

وثمنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان "الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا، للوصول إلى هذا التفاهم الذي يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".

وعبرت الوزارة، عن أملها في أن يشكّل هذا الاتفاق "بداية حقيقية لمسار سلام شامل يعيد الأمل للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمعاناته الممتدة، ويمهّد الطريق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكدت "أهمية التنفيذ السريع والفعّال لبنود الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق".

وفجر أمس الخميس، أعلن ترمب عن اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى. في حين قالت الحركة إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.


