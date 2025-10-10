نقابة صيادلة المنيا تكرّم المتميزين والقيادات في احتفالية خاصة

نظمت نقابة الصيادلة بمحافظة المنيا، مساء اليوم، حفلًا لتكريم عدد من الصيادلة المتميزين ممن تولوا مناصب قيادية، إلى جانب تكريم عدد من أبناء الصيادلة المتفوقين دراسيًا، وذلك بحضور نخبة من قيادات العمل الصيدلي والأكاديمي بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف السلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتورة الصيدلانية هند عاطف، التي رحلت مؤخرًا وترك رحيلها أثرًا بالغًا في نفوس زملائها.

وأكد الدكتور محمد سرحان، نقيب صيادلة المنيا، أن الصيدلي يظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في مجتمعه، مشيرًا إلى أن أبناء المهنة يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على القيادة والتميز في شتى المناصب.

حضر الحفل كل من الدكتور أحمد علاء رستم، وكيل النقابة، والدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتور وليد رفعت، أمين عام النقابة ومنسق الحفل، والدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة وعضو مجلس النقابة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، بالإضافة إلى الدكتور لؤي الحداد، وكيل لجنة الخدمات، والدكتور أحمد عبد القادر.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد رفعت أن التكريم شمل 27 صيدليًا ممن تولوا مناصب تنفيذية وقيادية، إلى جانب تكريم 77 من الطلاب المتفوقين من أبناء الصيادلة، منهم 22 طالبًا بالمرحلة الثانوية، و31 بالإعدادية، و24 بالابتدائية، في لفتة تقديرية لدور الأسرة الصيدلانية في دعم التفوق العلمي.

واختتم الحفل بالتأكيد على استمرار النقابة في دعم أعضائها وأبنائهم، والعمل على تعزيز الدور المجتمعي للمهنة، من خلال تشجيع التميز العلمي والمهني، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي داخل البيت الصيدلي.