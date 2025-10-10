طائرة تركية تقل 94 ناشطا بأسطول الحرية تصل إسطنبول

وصل إلى إسطنبول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، 94 ناشطا من تحالف "أسطول الحرية"، بينهم 18 مواطنا تركيا، كانوا محتجزين لدى إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول أن الطائرة التركية أقلت 94 ناشطا، 18 تركيا و76 أجنبيا، ممن احتجزتهم إسرائيل بشكل غير قانوني من تحالف أسطول الحرية وهم في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطائرة أقلعت في رحلة خاصة من الأردن لإجلاء الناشطين، وهبطت في مطار إسطنبول.

ولفت إلى استقبال الناشطين في صالة كبار الشخصيات بمطار إسطنبول من قبل عائلاتهم وعدد من المسؤولين والمواطنين.

والأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم شنته إسرائيل في المياه الدولية، عقب أيام من هجومها على "أسطول الصمود".

وانطلق "أسطول الحرية" الذي يضم 11 سفينة قبل أيام، وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقبل أسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا