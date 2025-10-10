محافظ أسيوط يطلق مبادرة لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات والهيئة العربية للتصنيع

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توفير وسائل تشغيل مناسبة وفرص عمل حقيقية للشباب في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال إتاحة فرص عمل مستدامة وفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة تتناسب مع طبيعة كل مركز واحتياجات الشباب.

وأضاف اللواء أبو النصر أن التروسيكلات سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية مثل بيع المشروبات والمأكولات، ومشروعات الخبز، والمكوجي، والآيس كريم، فضلًا عن مشروعات زراعية وصناعية صغيرة مثل الصوب الزراعية والمزارع السمكية، بما يسهم في تنمية القرى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل الأسر المستفيدة.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، من خلال جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، الذي يقدم تسهيلات كبيرة في إجراءات الترخيص والتمويل والتدريب وإعداد دراسات الجدوى، موضحًا أن الهدف هو تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعا المحافظ الشباب والخريجين الراغبين ف الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التوجه إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط بشارع الجلاء للاستعلام وتقديم الطلبات، أو الاتصال على الأرقام: 01007225154 – 01001106362.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة.