الشرطة الأمريكية: مقتل عدة أشخاص وفقدان آخرين جراء انفجار بمصنع للمتفجرات بولاية تينيسي

أفادت السلطات بولاية تينيسي الأمريكية بمقتل عدة أشخاص وفقدان آخرين جراء انفجار في مصنع ذخيرة عسكرية بالولاية، اليوم الجمعة، فيما أجبرت انفجارات ثانوية فرق الإنقاذ على الابتعاد عن موقع الانفجار.

ووفقا لمكتب قائد شرطة مقاطعة هيكمان فإن الانفجار وقع في مصنع شركة أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز.

ويشير موقع الشركة على الإنترنت، إلى أن الشركة تصنع وتختبر المتفجرات في منشأة مكونة من ثمانية مبان تمتد عبر تلال مغطاة بالأشجار قرب بلدة باكسنورت، على بعد حوالي 60 ميلا (97 كيلومترا) جنوب غرب ناشفيل.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، في مؤتمر صحفي: "لا يزال هناك عدة أشخاص غير معروف مصيرهم في الوقت الحالي. ونحن نحاول مراعاة الأسر وهذا الوضع. ولدينا بعض الأشخاص الذين لقوا حتفهم."