وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو مقامر مفلس

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«المقامر المفلس»، قائلًا إنه «يحاول بيأس إنقاذ نفسه من خلال التضحية بمزيد من أرواح الأمريكيين وأموالهم».

وأعاد عراقجي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، نشر ما كشفه جنرال رفيع المستوى في قوات الاحتلال بشأن رد فعل نتنياهو على أحداث 7 أكتوبر 2023.

وكتب تعليقًا على تصريح المسئول الإسرائيلي: «نتنياهو مجرم حرب مطلوب للعدالة، ويداه ملطختان بدماء العرب والأمريكيين والإيرانيين. وهو لا يُقيم أي اعتبار لشعبه، في سبيل الفرار من العدالة».

وأضاف: «نتنياهو كمقامر مفلس، يحاول بيأس إنقاذ نفسه من خلال التضحية بمزيد من أرواح الأمريكيين وأموالهم. وحتى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون إلى إيجاد سبيل للخروج من مستنقع الإخفاقات الكارثية».

وقال مساعد كبير سابق لـ نتنياهو، إن الأخير تلقى تحذيرات داخلية بشأن احتمال اندلاع حرب قبل هجمات 7 أكتوبر، وإن هناك «فجوات هائلة» لا تزال قائمة بين ما يعرفه الجمهور وما حدث بالفعل.

وفي حديثه لقناة «أخبار 12» الإسرائيلية، قال آفي غيل، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو من يوليو 2021 إلى مايو 2024، إنه من أيقظ رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح وقوع أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف: «على مدار أسابيع، كانت تُقدَّم وثائق، وكانت المؤسسة الأمنية تصف واقعًا يدرك فيه أعداؤنا الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، باعتبارها نقطة ضعف، ويرون تآكلًا في قدرة إسرائيل على الردع».

وأوضح غيل أنه لم يكن هناك تحذير محدد بشأن هجوم واسع النطاق ينطلق من غزة، لكنه أشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت تدرك أن خصوم الدولة ينظرون إلى الاحتجاجات التي تجتاح البلاد والانقسامات المتزايدة داخل المجتمع باعتبارها فرصة سانحة.

وتُضاف هذه الشهادة المباشرة إلى مجموعة متزايدة من التقارير التي تفيد بأن نتنياهو تلقى تحذيرات، عامة ومحددة، بشأن احتمال شن حماس هجومًا من غزة في الأسابيع والأشهر التي سبقت 7 أكتوبر 2023.

لكن رواية غيل تختلف عن التقارير السابقة، لأنها تأتي من داخل أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية. فبصفته السكرتير العسكري لنتنياهو، كان غيل يحضر اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر إلى جانب رئيس الوزراء، وكان مطلعًا على اتصالات مهمة قبل اندلاع الحرب.