حصيلة مشاركة حمزة عبد الكريم أمام خيتافي مع برشلونة

سجل المصري الشاب حمزة عبد الكريم ظهوره الثاني بقميص برشلونة، بعدما شارك في مواجهة خيتافي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ومنح الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، فرصة المشاركة للمهاجم المصري في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما أشركه في الدقيقة 82 بدلًا من البرازيلي جابرييل جيسوس.

وخلال الدقائق الـ11 التي قضاها على أرض الملعب، لمس حمزة الكرة 3 مرات، ونجح في إكمال تمريرة واحدة من أصل تمريرتين، بنسبة دقة بلغت 50%، كما فقد الاستحواذ مرة واحدة.

وحصل اللاعب المصري على تقييم 6.4 من شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الإحصائيات، بينما ارتكب مخالفة واحدة خلال مشاركته.

وعلى مستوى الصراعات الثنائية، تفوق حمزة عبد الكريم في الالتحامات الهوائية بنسبة تجاوزت 100% وفقًا للأرقام الواردة، في حين خسر صراعين أرضيين.

برشلونة يواصل انتصاراته في الليجا

وكان برشلونة قد حقق فوزًا على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، حملت توقيع أنتوني جوردون وجابرييل جيسوس وكوندي.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى بالمسابقة هذا الموسم، وفقًا للبيانات الواردة.