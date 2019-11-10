مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 319 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب خلال الاحتجاجات

أظهرت إحصائية جديدة حتى عصر اليوم الأحد للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن 319 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ إنطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من الشهر الماضي وحتى اليوم .

و تأتي هذه الإحصائية بالتزامن مع اندلاع موجة اضطرابات أمنية جديدة في بغداد اليوم الأحد حيث أطلقت القوات العراقية التي تسيطر على ساحة الخلاني المغلقة بالكتل الأسمنتية الغازات المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من الإقتراب من التحصينات الأمنية التي وضعتها بعد مصادمات الليلة الماضية.

على الصعيد ذاته ، اندلعت مصادمات بين القوات العراقية والمتظاهرين في محافظة الناصرية جنوبي البلاد وترددت أنباء وقوع إصابات.

وبدأ العراقيون كتقليد يومي عصرا بالتوجه إلى ساحات التظاهر في ساحة التحرير في بغداد وفي محافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وكربلاء والنجف وبابل والسماوة ، حاملين أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات التي دخلت يومها السابع عشر على التولى في مشهد غير مسبوق.

من جهة أخرى ، أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي.

ويواصل العراقيون الاحتجاجات رافضين الاجراءات الاصلاحية الحكومية متمسكين باقالة الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور العراقي.