 حريق بلوس أنجلوس يجتاح منطقة بجوار استديوهات يونيفرسال ومتنزه جريفيث - بوابة الشروق
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حريق بلوس أنجلوس يجتاح منطقة بجوار استديوهات يونيفرسال ومتنزه جريفيث

أرشيفية
أرشيفية
لوس أنجلوس - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:51 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:51 ص

اندلع حريق غابات في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا وأتى على منطقة مساحتها ثلاثة أفدنة بالقرب من أماكن سياحية في لوس أنجلوس مثل استديوهات يونيفرسال ومتنزه جريفيث.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجليس برايان هامفري قوله: "يكافح رجال الإطفاء بنشاط حرائق الغابات المتوسطة والكثيفة "، مضيفًا أنه لم تقع إصابات أو أضرار في المباني كما لم تحدث عمليات إجلاء.

ونشر زوار المتنزه صور الدخان عبر موقع تويتر، حيث كتب أحد المدونين المحليين أن النيران أصبحت "الأكثر جذبا للناس عند استوديوهات يونيفرسال في الوقت الحالي."

كما أشار زائر آخر إلى تصاعد الدخان خلف علامة "هوليود" الشهيرة في المدينة.


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