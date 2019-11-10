«الخارجية الإماراتية»: أي محادثات مع إيران يجب أن تشمل التدخلات والصواريخ

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

ونقل موقع "العربية نت" عن قرقاش القول، في كلمة خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السادس، إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية، محذرا من "خيار (زائف) بين الحرب واتفاق نووي معيب".

ولفت إلى أن إجراء محادثات جديدة مع إيران "لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية"، مضيفا أن "مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها".

كانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع نوفمبر الجاري أن الرئيس حسن روحاني بعث برسائل لدول الخليج والعراق حول مبادرته المتعلقة بتأمين الملاحة البحرين في المنطقة والتي أطلق عليها "مبادرة هرمز السلام".