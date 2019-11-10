«حماية المستهلك» يلزم الشركات والموردين بخدمات طوارئ خلال الإجازات والعطلات الرسمية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بالإجماع إلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة، بتوفير خدمات الطوارىء؛ لصيانة وإصلاح السيارات/ السلع المعمرة أو أي سلع أخرى، خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية على مدار العام، وإلزامهم بإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبد المعطي- في بيان اليوم الأحد- ضرورة التزام كافة الموردين ومقدمي الخدمات بتوفيق أوضاعهم وإعلان خدمات الطوارىء للجهاز والمستهلكين كافة.

وشدد على أنه في حالة عدم الالتزام، يحال المخالف إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم طبقا لنص مواد قانون حماية المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).

من جه أخرى، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة للتجار ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن (19588)، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز (WWW.CPA.GOV.EG) أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).