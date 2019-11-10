صناعة الدراجات الهوائية تسجل نموا ثابتا في الصين

ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن إنتاج الدراجات الهوائية في الصين وصل إلى 3.74 مليون في أغسطس، بزيادة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" التي أوردت النبأ، اليوم الأحد، بأن إنتاج الدراجات الكهربائية ارتفع بنسبة 43.5% على أساس سنوي إلى 3.26 مليون في أغسطس، وفقا للوزارة.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، انخفض إنتاج الدراجات الهوائية بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 22.66 مليون، في حين ارتفع إنتاج الدراجات الكهربائية 17.81% على أساس سنوي إلى 18.29 مليون.

وشهدت الشركات المصنعة للدراجات في البلاد التي تجاوزت الحجم المحدد انخفاضا في إيراداتها بنسبة 0.1% على اساس سنوي لتصل إلى 31.96 مليار يوان (حوالى 4.52 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى، مع ارتفاع أرباحها بنسبة 84.8% لتصل إلى 1.17 مليار يوان.

وخلال نفس الفترة، حققت شركات صناعة الدراجات الكهربائية عائدات إجمالية بلغت 49.04 مليار يوان بزيادة 10.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع أرباحها بنسبة 22.4% إلى 1.98 مليار يوان، بحسب الوزارة.