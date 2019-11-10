«الآثار» توضح حقيقة العثور على «مومياء أبو الهول»

نفت وزارة الآثار ما تداولته بعض الصحف العربية والأجنبية عن تصريحات منسوبة لوزير الآثار خالد العناني، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول.

وذكرت الوزارة، فى بيان مساء اليوم، عن نص تصريحات وزير الآثار لجريدة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، حيث قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة".

وأكمل وزير الآثار فى تصريحاته " أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".