أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أكتوبر الماضي بنسبة 5ر0 في المئة سنويا.

ويقل هذا المعدل عن توقعات المحللين التي كانت 8ر0 في المئة، كما يقل بشدة عن المعدل خلال سبتمبر الماضي حيث بلغ 7ر1 في المئة سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 3ر0 في المئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2ر0 في المئة شهريا.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان منفصل أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت في الصين خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر2 في المئة سنويا وهي نفس نسبة التراجع المسجلة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2 في المئة.