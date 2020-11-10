أفادت بيانات رسمية سعودية اليوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انكمش بـ4.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



ووفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء، في تقديرات سريعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا سجل نموا إيجابيا قدره 1.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.



وأعلنت الهيئة أنها ستنشر المزيد من التفاصيل حول الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته فور توافر المزيد من البيانات.



وكان الناتج المحلي انكمش بـ 7% في الربع الثاني، نتيجة لانكماش النمو في القطاع غير النفطي بنسبة 2ر8% والقطاع النفطي بنسبة 3ر5%.



وتضرر الاقتصاد السعودي من جراء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.