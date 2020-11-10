 فيديو.. فيديو تعريفي لمتحف شرم الشيخ الذي يضم 5200 قطعة أثرية - بوابة الشروق
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فيديو.. فيديو تعريفي لمتحف شرم الشيخ الذي يضم 5200 قطعة أثرية

إسلام عبد المعبود:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 1:01 م


متحف شرم الشيخ افتتحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم ٣١ أكتوبر الماضي مع متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية.

ويُعَدُّ مُتْحَف شرم الشيخ أول مُتْحَف للآثار المِصريّة بمدينة شرم الشيخ، ليكون مركز اشعاع ثقافي وحضاري وملتقى للحضارات الإنسانية، واضافة ملموسة للسياحة الواعدة بالمدينة، وذلك تماشيا مع خطة وزارة السياحة والآثار في دمج السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، ليستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والانشطة البحرية والبرية الممتعة بالمدينة وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايـش مع كائناتها التي قدسها حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية، يتم عرضها داخل قاعات المتحف المتنوعة وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، منقطة العرض الخارجي.


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