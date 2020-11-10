عمرو أديب بعد إعلان نتائج ميت غمر: هي دي الانتخابات اللي إحنا عاوزينها

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان اللجنة العامة في ميت غمر نتائج انتخابات الدائرة والتي أفادت بخسارة المستشار مرتضى منصور، قائلًا: «هي دي الانتخابات اللي إحنا عاوزينها».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، إن خسارة مرتضى منصور لا تعني إلحاق الضرر بكيان نادي الزمالك أو مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، معلقًا: «بلاش نرجع لعبادة الفرد، الأمر يتعلق بالمؤسسة والناس ممكن تختفي».

وأضاف أن انتصار الزمالك في مبارياته منذ إيقاف مرتضى منصور كرئيس للنادي لا يعني شيئًا، متابعًا: «لو خسر الزمالك المسألة لا معنى لها، وعلينا نبص لقدام إن مفيش ابتزاز أو كلام خارج».

ولفت أديب، إلى أن ردة فعله لم تكن لتختلف إذا فاز رئيس نادي الزمالك في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتاج إلى رئيس يختاره أبناء النادي بصورة جيدة.