قاهر نادال: فزت على 12 ألف متفرج!

أكد لاعب التنس التشيكي جيري ليتشيكا، الذي تأهل للمرة الأولى خلال مسيرته لنهائي بطولة ماسترز ذات ألف نقطة، أن مباراته أمام أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال في ثمن نهائي بطولة مدريد المفتوحة ستبقى عالقة في ذهنه.

وقال ليتشيكا "مباراتي أمام رافا ستظل عالقة في ذهني لوقت طويل. بم يمكنك أن تحلم أكثر من الفوز على رافا في إسبانيا وفي هذا الملعب الرائع وأمام هذا الحشد الكبير من الجماهير؟ هذا ليس أمر سهل. إنه لاعب قوي للغاية على الملاعب الترابية. إنه أفضل ما حدث في تاريخ الملاعب الترابية.

وأضاف: هذا الأمر لم يكن سهلًا لأنني لم أواجه رافا وحده فقط. لقد كنت ألعب ضد 12 ألف فرد من الجماهير، الأمر كان صعبًا من الناحية الذهنية ولكنني تمكن من السيطرة بشكل جيد. كنت في حاجة فقط للتركيز وليس المشاعر".

ووتأهل ليتشيكا الخميس للدور نصف النهائي في بطولة مدريد ذات الألف نقطة، عقب انسحاب الروسي دانييل ميدفيديف المرشح الثالث للقب، بسبب مشكلات عضلية خلال مواجهتهما بربع النهائي.

وعن التأهل لنصف النهائي ومواجهة الكندي فيلكس أوج ألياسيم، قال اللاعب التشيكي "لم تكن هذه هي الطريقة التي أردت الفوز بها في الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز ولكنني تأهلت في النهاية. سنرى ما سيحدث في مباراة اليوم الجمعة".

وأضاف ليتشيكا "نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا وتدربنا معًأ من قبل وخضنا مباراة رائعة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالعام الماضي. ستكون مواجهة كبيرة. نعرف ما سيقوم به كل منًا أمام الآخر. لن تكون مباراة سهلة. إنه المنعطف الأخير من البطولة الذي لا يمكنك فيه ترجيح لاعب بعينه لأن الجميع أقوياء. آمل أن يحالفني الحظ". .