الفاو تخفض توقعاتها لإنتاج القمح في 2024

خفضت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح في عام 2024، إلى 791 مليون طن، وهو أقل مما كان متوقعا من قبل ولكن لا يزال يمثل زيادة قدرها 0.5% من عام 2023.

وأصدرت المنظمة، اليوم، موجزا جديدا عن العرض والطلب من الحبوب، مما رفع بشكل طفيف توقعاتها لإجمالي إنتاج الحبوب في العالم في عام 2023 إلى 846 2 مليون طن، بزيادة 1.2% عن العام السابق.

ويعكس التنقيح في المقام الأول معلومات جديدة من ميانمار وباكستان.

وارتفعت توقعات الاستهلاك العالمي للحبوب إلى 829 2 مليون طن، ما يعكس في معظمه زيادة في استخدام العلف للذرة والشعير عما كان متوقعا من قبل.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع معدل الاستخدام العالمي للذرة بنسبة 1.6% خلال العام، في حين يرتفع معدل استخدام القمح بنسبة 1.9%، وانخفاض الأرز بشكل طفيف.

ويتوقع أن تنتهي المخزونات العالمية من الحبوب في عام 2024 عند 890 مليون طن، بزيادة قدرها 2.1% عن بداية العام، مما يشير إلى أن نسبة المخزون العالمي من الحبوب إلى الاستخدام تبلغ 30.9%.

وفيما يتعلق بمحاصيل الحبوب الخشنة، تبدأ فترة الحصاد الرئيسية قريبا في بلدان نصف الكرة الجنوبي، وأدت الأحوال الجوية السيئة التي حدثت مؤخرا إلى الحد من آفاق المحصول في البلدان المنتجة الرئيسية، ولا سيما البرازيل وجنوب أفريقيا.