يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بسماع صوت انفجار قوي نتيجة إصابة مباشرة من طائرة بدون طيار (درون) ما أدى إلى احتراق مركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ نحو هدف جوي تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الاحتلال بجنوب لبنان.

وتابع أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، ولا يوجد خسائر بشرية.

وبحسب الصحيفة، بدأ الجنود الإسرائيليون بناء شبكات حول الآليات بحيث تلتقط الدرونز الانتحارية وتمنع انفجارها قرب القوات.

وصرح أحد كبار ضباط الاحتلال: "الدرونز تهديد معقد جدا ويجب التعامل معه، لكن يجب أن نتذكر أن حزب الله ينشر فقط العمليات الناجحة. معظم الدرونز تسقط أو تتعطل أو يتم اعتراضها بطرق مختلفة"، وفق زعمه.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأسبوع قُتل جنديان من الاحتلال نتيجة إصابة بدرونز انتحارية.

وزار رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، منطقة بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وقال إن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعليا على "الخط الأصفر"، كما حدده المستوى السياسي.

وقال زامير: "المهمة التي كلفنا بها المستوى السياسي هي التمركز على الخط لمنع إطلاق النار المباشر على البلدات. وهذا هو الخط الذي نتواجد فيه. وقد نُطلب بالبقاء عليه".

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال والعمل على تعميق ما وصفه بـ "الإنجازات العملياتية وحماية القوات".

قائلا: "في جبهة القتال لا يوجد وقف لإطلاق النار. أنتم تواصلون القتال، وإزالة التهديدات المباشرة وغير المباشرة عن بلدات الشمال، وتفكيك البنية التحتية لحزب الله"، على حد قوله.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن تحديد تل أبيب مهلة أسبوعين للبنان من أجل التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات وسط المهلة السارية حتى منتصف مايو المقبل، وتلويحها بالتصعيد العسكري مجددا إذا انقضت المدة دون أن تفضي إلى نتيجة.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف إجمالا 2534 شهيدا و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوب لبنان.