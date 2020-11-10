الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز ال10 ملايين

أظهرت إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم الاثنين، تخطى حاجز ال 10 مليون حالة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة موجة ثالثة من تفشي الوباء.

وشهدت الولايات المتحدة تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة على مستوى العالم، حيث وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى أكثر من 237 ألفا و 700 حالة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 330 مليون نسمة.

كما تشهد الولايات المتحدة تزايدا في أعداد المصابين بالفيروس الذين يتم إدخالها المستشفيات وكذلك حالات الإصابة اليومية الجديدة والوفيات، إذ سجلت البلاد أكثر من 100 ألف حالة إصابة يومية في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت الولايات المتحدة أول أمس السبت أكبر عدد من الإصابات اليومية على الإطلاق، بتسجيلها أكثر من 128 ألف حالة إصابة جديدة ، وفقا لمؤشر جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتواجه جميع الولايات الأمريكية ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، وبشكل خاص ولايات مينيسوتا وإلينوي والولايات الشمالية.

ويشعر خبراء الصحة بالقلق من إمكانية انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مع برودة الطقس وقضاء الأشخاص وقتًا أطول داخل المنازل، ومعارضة السلطات المحلية لجهود تخفيف تدابير مكافحة كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين، تشكيل مجموعة مهام تضم خبراء في مجال الطب، للتخطيط لطريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن البلاد "ستواجه شتاءً مظلما جدا".

في حديثه بعد أن أعلنت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية وشركة بيونتيك الألمانية أن لقاحهما التجريبي فعال بنسبة 90 في المائة في الوقاية من كوفيد-19، أشار بايدن إلى أن اللقاح لن يكون متاحًا على نطاق واسع لمدة أشهر.

وتعهد بايدن بطرح جرعات اللقاح "مجانا " في أسرع وقت ممكن، بيد أنه أكد أنه "سيتبع العلم".

وبحسب آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز، فقد تم تسجيل أكثر من 7ر50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، فضلا عن وفاة أكثر من 2ر1 مليون شخص.