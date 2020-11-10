تختتم الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية فعالياتها اليوم، حيث تقام حفلات الختام على 4 مسارح مختلفة وهي (مسرح النافورة، مسرح الجمهورية، دار أوبرا دمنهور، دار أوبرا الإسكندرية).

ويقام على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، حفل غنائي ضخم للفنان التونسي صابر الرباعي، فيما يضم مسرح الجمهورية حفل إنشاد ديني، إلى جانب حفل غنائي للفنانة الكبيرة نادية مصطفى، تحت قيادة المايسترو علاء عبدالسلام، بينما تشهد أوبرا دمنهور، حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى، من تقديم الفنانين خالد عبدالغفار، عفاف رضا، سارة زكي، سعيد عثمان، يحيى عبدالحليم، إسماعيل صادق، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويحيي الفنان الكبير علي الحجار حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، الذي يشهد أيضا فقرات متنوعة تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، للفنانين مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، محمود عبدالفتاح، حمادة النجار.

يشار إلى أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، افتتحت في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبدالغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنانا من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.