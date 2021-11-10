أيدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إجراء تحقيق شرطي في الاحتجاجات خارج كلية لندن للاقتصاد ليلة أمس، والتي أدت إلى اقتياد السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفيلي بسرعة مع حماية مكثفة من الشرطة إثر كلمة ألقتها أمام الطلاب.

وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين تجمعت خارج المبنى الذي تحدثت فيه السفيرة الاسرائيلية، وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث حراس الأمن وهم يخرجون من المبنى حول السفيرة -التي كانت تمسك بباقة من الزهور- داخل سيارة، بينما حاول رجال أمن آخرون صد مجموعة من النشطاء الذين تعالت منهم صيحات الاستهجان، الذين هتفوا، "عار عليك!".

وغردت باتيل قائلة إنها "شعرت بالاشمئزاز" من معاملة السفيرة الإسرائيلية، وأن معاداة السامية لا مكان لها في بريطانيا، مضيفة أنها ستواصل بذل كل ما في وسعها "للحفاظ على المجتمع اليهودي في مأمن من الترهيب والمضايقة وسوء المعاملة".

وقالت إنها كانت على اتصال بالسفيرة وإن الشرطة حصلت على دعم الوزيرة الكامل في التحقيق.