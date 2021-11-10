فرنسا تسجل 12 ألفا و565 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة

سجلت فرنسا 12 ألفا و565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 46 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و334 ألفا و332 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و970 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 100 مليون و64 ألفا و762 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.