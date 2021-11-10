الأمن الوطني العراقي يُسقط مستشار داعش العسكري لـ«ولاية نينوى»

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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بـ"ولاية نينوى" التابع لتنظيم داعش.

وقال بيان للأمن الوطني، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بجهد استخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من إحدى دول الجوار".

وأشار إلى تدوين أقواله أصوليًا واعترف بقيادته الإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير، كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش أهمها أمير أحد قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة علاوة على المسؤول المالي للولاية ذاتها.

ولفت البيان إلى إحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.