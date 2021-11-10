اجتماع وفد هيئة الدواء المصرية مع رئيس الجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية

اجتمع اليوم رئيس هيئة الدواء المصرية والوفد المرافق له مع نوربيرتو بريستيس، الرئيس التنفيذي للجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية، وكارولاينا سيلاني، مسئولة الشئون الاستراتيجية بالجمعية.

وذلك بحضور مدير مجموعة إنفورما ماركت، مصطفى خليل؛ وذلك على هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بمعرض CPhI; حيث تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية واتحاد الصناعات البرازيلي وكذلك السلطة الرقابية الدوائية بالبرازيل؛ في عدد من المجالات، وخاصة في مجال صناعة المستحضرات الحيوية تامة الصنع، وصناعة المدخلات الصيدلانية، مثل: المواد الخام المصنعة كيميائيا، أو مستخرجة من أصل حيواني، وأيضاً التعاون في مجال تصنيع المستحضرات البيطرية.

كما تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في التشريعات والقوانين المنظمة للصناعات الدوائية بمصر، والتشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات الدراسات الإكلينيكية، والتجارب السريرية، وكذلك التشريعات الخاصة بتسجيل وتداول المستحضرات الحيوية.

تناول اللقاء أيضا مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل؛ لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة الدواء والرقابة عليه، وتم طرح جهود الهيئة خلال الفترة السابقة لتنشيط الاستثمار في مصر، وعلى رأسها مناقشة مبادرة هيئة الدواء المصرية لدعم التصدير، والتشجيع على العمل وفقا لنظام التصنيع للتصدير، والتي تهدف إلى حسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وكفاءات خطوط الإنتاج المصرية المتميزة الحاصلة على الاعتمادات الدولية للجودة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يذكر أن الجمعية البرازيلية للمدخلات الصيدلانية بالبرازيل قد تأسست في ١٩٨٣؛ لتمثيل صناعة الأدوية والدفاع عنها، وتسعى لتعزيز الترابط مع الهيئات والوكالات الأخرى ذات الصلة بمجال الدواء على الصعيد العالمي؛ بهدف تعزيز التعاون بين الكيانات بما يخدم صناعة الدواء.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون الدولي الثنائي مع الدول ذات الكفاءة والجدارة في مجال صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار الدوائي بالسوق المصري، وتعميق توطين الصناعة، وتهيئة منظومة صناعة الدواء المصرية لقيادة قاطرة التنمية الصناعية في مجالات المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا.