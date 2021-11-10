بوتين وميركل يبحثان هاتفيا مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع القائمة بأعمال المستشار الألماني أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن "الجانبين بحثا مسألة اللاجئين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي بالتفصيل. وأعربا عن القلق إزاء التداعيات الإنسانية لأزمة الهجرة".

وأضاف البيان أن بوتين وميركل اتفقا على مواصلة الحديث حول هذا الشأن.

واقترح الرئيس الروسي إقامة حوار بشأن المشاكل الراهنة عبر اتصالات مباشرة بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.