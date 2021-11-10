تقيم "دار الشروق"، حفل إطلاق كتاب «إبراهيم ناجي زيارة حميمة تأخرت كثيرا» للدكتورة سامية محرز، أستاذ الأدب العربي ومدير مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يوم 16 نوفمبر، في تمام الساعة 7 مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد.

وفي تقديمها للكتاب، تقول سامية محرز: "أستوقف نفسي اليوم بعد كل هذه السنين لأتساءل: أمِن حقّي، أنا الحفيدة التي قاطعتْه عمرًا، أنْ أُفشِي (أسراره) وقد حفظتْها خالتي مدى العمر؟ أستحضر جدّي المثقَّف المنفتح، والشاعر الصعلوك، والطبيب الإنسان، فنحن أيضا -هو وأنا- بيننا (شبه)، ولو كان قد عاش، لكنتُ نافستُ بناته على صداقته".

سامية محرز، أستاذ الأدب المعاصر وناقدة وباحثة أدبية مصرية، وُلدت في 1 يناير 1955، وتشغل منصب رئيس مركز دراسات الترجمة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كان لسامية محرز دورا كبيرا في نشر العديد من المقالات حول الترجمة والأدب العربي المعاصر، ودراسات ما بعد الاستعمار ومختلف المواضيع الثقافية.