الحرس الثوري الإيراني يهدد بتعطيل إمدادات النفط والغاز بالمنطقة لسنوات: ضبط النفس انتهى

هدد الحرس الثوي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل إمدادات النفط والغاز بالمنطقة لسنوات إذا تم استهداف البنية التحتية في إيران، قائلًا إن «ضبط النفس انتهى».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك في بيان للحرس الثوري أعلن خلاله عن إطلاق الموجة 99 من عملية «الوعد الصادق 4» بتنفيذ هجوم قوي على مراكز القيادة في إسرائيل.

وأشار إلى استهداف مجموعة حاملة الطائرات «CVN72» الأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأضاف: «القادة الأمريكيون لا يمتلكون القدرة على حساب الأصول المهمة التي ستكون بمرمى مقاتلينا إذا هاجموا بنيتنا التحتية.. نعلن مرة أخرى أنه في حال تجاوز الجيش الأمريكي الخطوط الحمراء فإن ردنا سيتجاوز حدود المنطقة».

ولفت إلى أن طهران لم تبدأ في مهاجمة الأهداف المدنية، لكنها «لن تتردد بالرد بالمثل» على الاعتداءات على المنشآت المدنية.

وأكمل: «سنفعل بالبنية التحتية لأمريكا وشركائها ما يجعلها وحلفاءها محرومين من نفط وغاز المنطقة لسنوات عديدة»، بحسب ما ورد في نص البيان.

واستطرد: «يجب أن يعلم الشركاء الإقليميون لأمريكا أننا تحلينا حتى اليوم بالكثير من ضبط النفس والعمل بمبدأ حسن الجوار، ويجب أن يعلم شركاء أمريكا أننا راعينا بعض الاعتبارات باختيار أهداف الرد، لكن من الآن ستنتهي هذه الاعتبارات».