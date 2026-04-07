استهداف أمريكي إسرائيلي لجسر يحيى أباد في وسط إيران

أفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، بتعرض جسر «يحيى آباد» للسكك الحديدية الواقع في مدينة كاشان في أصفهان وسط إيران لهجوم ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير بوقوع موجة جديدة من الهجمات، ظهر الثلاثاء، طالت عدة مناطق في إيران، من بينها طهران والأهواز وجزيرة خرج، إلى جانب مدن أخرى.

وجاء ذلك عقب إفادات مواطنين بسماع صوت تحليق مقاتلات في شمال البلاد، بما في ذلك تنكابن، حيث وقعت عدة انفجارات قوية في مناطق متفرقة من طهران عند الظهيرة.

ووفقًا للتقارير، سُمع دوي ما لا يقل عن خمس انفجارات في شرق العاصمة، فيما أشار أحد المتابعين إلى وقوع انفجار شديد عند الساعة 13:20 في المدينة الصناعية بقرشك.

كما تحدثت تقارير عن وقوع عدة انفجارات في كرج، في حين أفادت بعض وسائل الإعلام بوقوع انفجارات في مدينة الأهواز.

وفي السياق ذاته، أعلن نائب محافظ خوزستان أن هجمات استهدفت مدينتي دزفول والمحمرة، اليوم الثلاثاء.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات قوية في منطقة أنديشة التابعة لمدينة شهريار، ظهر الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة خرج تعرضت لعدة هجمات اليوم الثلاثاء، مع سماع دوي عدة انفجارات فيها.