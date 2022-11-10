زعيم الجمهوريين بالنواب الأمريكي يرشح نفسه لرئاسة المجلس

أعلن كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، عزمه الترشح رسميا لرئاسة المجلس مع توقع فوز حزبه بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وكتب مكارثي ، في خطاب لمؤيديه اليوم، "رغم عدم حسم بعض الدوائر الانتخابية، فيمكنني عن ثقة أن أسجل أننا "الجمهوريين نحقق مكاسب كبيرة وننجز هدفنا الخاص باستعادة الأغلبية بمجلس النواب".

يأتي هذا في ظل احتمالات أن يفقد الديمقراطيون الأغلبية بمجلس النواب الذي ترأسه حاليا الديمقراطية نانسي بيلوسي.

ووفقا لشبكة إن بي سي الأمريكية، يعد مكارثي أبرز مرشح لشغل هذا المنصب إذا ما فاز الجمهوريون بالأغلبية، وكان قد أمضى عامين كزعيم للأقلية منذ 2019 كما عمل في قيادة الحزب الجمهوري منذ 2009، بعد أن أصبح عضوا بالمجلس عام 2007.

ولم يرشح أي عضو جمهوري آخر نفسه أمام مكارثي للمنافسة على هذا المنصب، وفي حالة تأكد فوز حزبه في الانتخابات، فمن المتوقع أن يعقد النواب الجمهوريون تصويت سري غير رسمي على شخصية المرشح لرئاسة المجلس في غضون الأسابيع المقبلة، قبل إجراء التصويت العام بين جميع أعضاء المجلس مع انعقاد الكونجرس الجديد بكامل هيئته وأعضائه في أوائل العام المقبل.