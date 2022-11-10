أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 78 ألفا و690 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 78 ألفا و690 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2804 دبابات و5 آلاف و682 من المركبات المدرعة و1805 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و260 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 159 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و174 من المركبات وخزانات وقود و1499 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر - في 24 فبراير الماضي - ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.