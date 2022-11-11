مصر وأستراليا تتفقان على التعاون في مجال تحلية المياه

على هامش مؤتمر المناخ COP27، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع هون ريس ويتبي، وزير البيئة والعمل المناخي لغرب أستراليا.

وتباحث الوزيران، خلال اللقاء، حول قضايا التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التي تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا أستراليا التي واجهت حرائق الغابات التي اجتاحتها منذ عدة أعوام.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبة مصر في التعاون مع دول العالم في مجالي المياه والمناخ، خاصة أستراليا حيث لديها خبرات وتجارب ناجحة في مجال التحلية والمعالجة.

كما أشار إلى بذل مصر جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي، مشيرا لتنظيم "جناح للمياه" يمتد ١٠ أيام ضمن مؤتمر المناخ، وإطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال "يوم المياه" المقرر يوم 14 نوفمبر الجاري، مؤكدا أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التي تعني بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.

كما جرى الاتفاق على تبادل التعاون بين مصر وأستراليا في مجال تحلية المياه، حيث لفت سويلم إلى أهمية التوسع في استخدام تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.