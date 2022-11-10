المفوضية الأوروبية تقترح إلزام المركبات المباعة حتى 2035 بإطلاق انبعاثات أقل

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إقرار قواعد جديدة تلزم السيارات وسيارات الفان والمركبات الأخرى المباعة في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2035 بإطلاق انبعاثات أقل.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، في بيان، إن معايير الانبعاثات تهدف لجعل مركبات محركات الاحتراق "نظيفة بأكبر قدر ممكن ولأطول وقت ممكن".

وتتوقع المفوضية أن تؤدي المعايير، التي يطلق عليها "قواعد يورو7" للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين من السيارات بنحو 35% بحلول عام 2035، وبنسبة أكثر من 50% من الحافلات والشاحنات.

كما تشمل قواعد يورو 7 الانبعاثات من المكابح والاطارات، بالإضافة إلى أنابيب الضغط، بهدف الحد من الانبعاثات الضارة مثل اللدائن الدقيقة والجزئيات الأخرى الصغيرة.

وسوف يتم تطبيق المعايير المستخدمة بالنسبة للإطارات والمكابح على السيارات الكهربائية.

وقالت المفوضية، إن القواعد الجديدة بالنسبة للسيارات وسيارات الفان، التي مازالت في انتظار الموافقة عليها، سوف تدخل حيز التنفيذ عام 2025، والقواعد المتعلقة بالسيارات الأقل بعد عامين من هذا التاريخ.