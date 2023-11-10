الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تغادر إلى العريش

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وكانت قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، أمس الخميس ، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس أن الطائرة "تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول.