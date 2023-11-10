طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام فريق أبو سليم الليبي.

ويستضيف ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساء مباراة الزمالك أمام بطل ليبيا، والمقرر لها يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

الكاف اسند اللقاء لطاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة الإثيوبي سولمون أبيبي، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري، والإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.