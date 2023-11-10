مسئول فريق طبي نرويجي بغزة: الحديث عن هدنة لـ 4 ساعات إهانة للإنسانية

قال مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة الدكتور مادس جيلبرت، إن ما تتعرض له غزة من قصف إسرائيلي، وموقف المستشفيات بالقطاع كارثي حيث انقطعت الخدمات الطبية والوقود والطعام والأدوية.



وأضاف خلال مداخلة له عبر تقنية «سكايب»، لبرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن المستشفيات تتعرض للقصف، وآخرها المستشفى الإندونيسي، والمنطقة المحيطة به والنصر، وغيرها، منوها بأن الحديث عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات إهانة للإنسانية ولاحتياجات الشعب في غزة.



وشدد على أن ما يمكن قبوله الآن هو وقف إطلاق النار بصفة مستدامة وإعادة فتح المستشفيات وحمايتها وحماية المدنيين، في ظل النقص الحاد لاحتياجات أهالي قطاع غزة والمستشفيات، موضحا أن المراقبة الدولية توجب دعم هذه المناطق من خلالها وليست من أي أطراف أو دول أخرى.



وأوضح الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أن المرضى يعانون وكذلك الأطقم الطبية، التي لا تتلقى مياها نظيفة، وما ترتب عليه من أمراض ومن ثم إيقاف إطلاق النار لمدة 4 ساعات غير كاف ومهين للإنسانية، ولا بد من وقف مستدام لحماية المدنيين في غزة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، في وقت سابق من اليوم، عن استهداف الاحتلال 130 مؤسسة صحية، وخروج 18 مستشفى وأكثر من 40 مؤسسة رعاية أولية عن الخدمة إلى جانب تدمير 51 سيارة إسعاف جراء الاستهداف المباشر ونفاد الوقود والإمدادات الطبية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، حول يتعلق بإعلان الولايات المتحدة بشأن التوصل مع حكومة الاحتلال إلى عقد هدنة إنسانية مدة 4 ساعات يوميا تبدأ اليوم الخميس، قائلا: «الإدارة الأمريكية تتبنى الرواية الإسرائيلية، لا يوجد شيء داخل القطاع اسمه هدنة إنسانية على الإطلاق الاحتلال يخادع العالم، ويجدها الفرصة الأكثر فائدة لاقتناص المواطنين».