المسلماني في منتدى الإعلام بالكويت: ماسبيرو بصدد إطلاق قنوات رقمية خلال الفترة المقبلة

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن إطلاق الهيئة قنوات رقمية خلال الفترة المقبلة، وذلك تجاوباً مع الحراك الكبير في الإعلام الرقمي.



وقال رئيس الوطنية للإعلام، في حديث لتليفزيون الكويت، على هامش ملتقى الإعلام العربي: "أقر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق قنوات رقمية، تخضع للوائح القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة، وهو ما يساعد ماسبيرو على مواكبة التطور الهائل في العالم التليفزيوني الرقمي".

يأتي هذا بعد إعلان سابق للهيئة عن تدشين منصة رقمية، وبدء مشروع طموح لنقل المواد التليفزيونية التي تعود لعشرات السنين إلى وسائط حديثة.