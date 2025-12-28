إنقاذ 830 لاجئا ومهاجرا جنوب جزيرة كريت اليونانية

ذكر مسؤولون أنه تم إنقاذ إجمالي 830 لاجئا ومهاجرا في سلسلة من عمليات الإنقاذ جنوب جزيرة كريت اليونانية في الأيام الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إنقاذ حوالي 400 شخص أمس الأول الجمعة فقط، في عمليات شملت قوارب صيد وقوارب دورية تابعة لخفر السواحل اليوناني ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي(فرونتكس).

وذكر خفر السواحل اليوناني أن عشرات الأشخاص كانوا على متن القوارب وفي بعض الحالات، أكثر من 100 شخص، من بينهم قصر.

وانطلق الأشخاص من طبرق في ليبيا ودفعوا مبالغ هائلة مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر تمتد لمسافة 300 كيلومتر عبر البحر المفتوح، طبقا للسلطات. وألقي القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الاتجار في البشر.

وقال خفر السواحل إن جزيرة كريت سجلت بالفعل أكثر من 18 ألف لاجئ وصلوا هذا العام، مقارنة بحوالي 5 آلاف في العام الماضي.