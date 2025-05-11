الداخلية: ضبط 6 عصابات و216 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 216 سلاحا ناريا بحوزة 193 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "35 بندقية آلية، و49 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و128 فرود محلية، و428 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة متنوعة، و272 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 358 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 279 كيلو مخدرات، 1025 قرصا مخدرا.

وتمكن الأمن، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 17 حادثا متنوعا، وضبط 28 متهما هاربا، و23 متهما بالبلطجة، 336 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 84 ألفا و891 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة سيارات مبلغ بسرقتها، وفحصت 61 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

وجاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.