الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، ومطروح، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وشمال سيناء، والدقهلية، وأسوان).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 7148 بطاقة رقم قومي، و25082 مصدرا مميكنا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 10 مايو 2025.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم؛ تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1441 بطاقة رقم قومي و112 مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ65 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات؛ لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية، وعدد من النوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ313 مواطنا ومواطنة.

وجرت مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي؛ لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ476 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين؛ لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.