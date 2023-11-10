وفاة رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان قائد مهمة أبولو 8 عن 95 عاما

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الخميس أن رائد الفضاء الأمريكي، فرانك بورمان، الذي كان قائد مهمة "أبولو 8"، توفى، عن عمر ناهز 95 عاما.

وأضافت ناسا أن بورمان، توفى يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيلينجز"، في ولاية "مونتانا" الأمريكية

وقال المسؤول الإداري في ناسا، بيل نيلسون "اليوم نتذكر واحدا من أفضل رواد الفضاء في ناسا. كان رائد الفضاء، فرانك بورمان بطلا أمريكيا حقيقيا. بوصفه قائد لمهمة "أبولو8"، قاد رائد الفضاء أول مهمة مأهولة، حول القمر في عام 1968، ومهد الطريق لهبوط على سطح القمر، بعد ذلك ببضعة أشهر.

وولد بورمان في ولاية "انديانا" الأمريكية ونشأ لديه شغف بالطائرات في سن 15 عاما، الأمر الذي قاده في النهاية إلى القوات الجوية ثم وكالة ناسا.

وحصل بورمان على العديد من الجوائز، بما في ذلك "ميدالية الكونجرس الفخرية للفضاء".