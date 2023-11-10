مصر تشارك في بطولة العالم للسامبو بأرمينيا بـ 7 لاعبين

يشارك الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بـ 7 لاعبين في بطولة العالم للسامبو المقامة في دولة أرمينيا بمشاركة 65 دولة والمستمرة حتى 13 نوفمبر الجاري.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم هم محمد عزاز وزن 88 كجم وعبد الرحمن عصفور وزن 98 كجم وفارس أحمد 79 كجم وسما أحمد رمزي في ميزان 50 كجم وسماح عبد اللطيف ميزان 72 كجم وذلك في أسلوب سامبو سبورتيف، وضمن منافسات أسلوب السامبو كومباكت يشارك سيف محسن في وزن 64 كجم وخالد فزاع وزن + 98 كجم.

وتضم بعثة المنتخب المصري في بطولة العالم للسامبو كابتن محمد صبيح رئيسا للبعثة وكابتن مريم يحيى رئيس اللجنة العليا للسامبو وكابتن زينب مأمون حكم دولي.

وتتزامن بطولة العالم للسامبو هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين لتأسيس رياضة السامبو، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الدول المشاركة في الأحداث إلى 65 دولة فضلا عن تواجد أساطير السامبو الأسطوريين وأبطال العالم المتعددين من مختلف أنحاء العالم في ساحة كارين ديميرشان الرياضية في أرمينيا بمناسبة هذا الحدث الرسمي.