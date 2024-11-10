حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، انتخابات الرئاسة الأمريكية بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد تمكنه من بلوغ حاجز الـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة.

وبتغلب دونالد ترامب على كامالا هاريس، يعود الرئيس الأمريكي السابق مجددا إلى البيت الأبيض؛ ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية، ظهر الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، كأحد أبرز الداعمين لترامب في ماراثون الانتخابات نحو البيت الأبيض.

وبمجرد فوز ترامب، وفي واقعة غير مسبوقة، قال مصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ماسك انضم إلى اتصال هاتفي بين الرئيس المنتخب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت الشبكة الأمريكية، أن انضمام ماسك في الاتصال بين ترامب وزيلينسكي أثار تساؤلات حول شكل نفوذه في الإدارة المقبلة.

- الفائز الأكبر في ولاية ترامب الثانية

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن إيلون ماسك قد يكون الفائز الأكبر في ولاية ترامب الثانية، حيث قالت إنه من المتوقع أن يجني الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك وإمبراطوريته التجارية مكافآت ضخمة بعد عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت الشبكة، إن ماسك، البالغ 53 عامًا، من المتوقع أن يلعب دورًا مؤثرًا أيضًا في إدارة ترامب الثانية كمستشار له بشأن خفض الإنفاق.

- وزيرا لخفض الإنفاق الحكومي

ومع ذلك، قالت الشبكة الأمريكية، إن ترامب قدم روايات متضاربة حول كيفية إدخال ماسك في إدارته، حيث أكد لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في مقابلة الشهر الماضي، أنه يرغب في أن يكون ماسك وزيرًا لخفض التكاليف، ولكن أيضًا ليس في مجلس الوزراء.

وقال ماسك، بعدها، في تجمع لحملة ترامب بماديسون سكوير جاردن، في 27 أكتوبر الماضي، إنه يريد خفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، أكثر من الميزانية التقديرية البالغة 1.7 تريليون دولار، لكن لم يحدد ماسك ما الذي سيخفضه.

- قيادة لجنة الكفاءة الحكومية

قال بريان هيوز أحد كبار مستشاري حملة ترامب، في بيان لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن ترامب يريد أن يتولى ماسك قيادة لجنة من شأنها ضمان عمل حكومتنا بكفاءة أكبر واستخدام أموال دافعي الضرائب في أمريكا بشكل فعال.

وقال هيوز: "كما قال الرئيس ترامب، فإن إيلون ماسك عبقري ومبتكر، وقد صنع التاريخ حرفيًا من خلال بناء أنظمة إبداعية وحديثة وفعالة".

- لن يكون متفرغا لمجلس الوزراء

ووفق ما نقلته شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية، قال ترامب، إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ربما يكون مشغولاً للغاية بحيث لا يستطيع العمل في حكومته، لكنه اقترح أن قطب التكنولوجيا الملياردير قد يكون مستشارا.

وقال ترامب، في مقابلة تلفزيونية: "إنه يريد أن يشارك في الإدارة، لكنه يدير شركات كبيرة وكل ذلك؛ لذا فهو لا يستطيع حقًا، لا أعتقد أنه سيكون متفرغًا لمجلس الوزراء".

واستطرد: "سأضعه في مجلس الوزراء،بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف يمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي لديه.. ولكنه يستطيع، مستشارا ويعطي الأفكار الجيدة للغاية".

وبعدها قال ترامب، في سبتمبر، إنه سينشئ لجنة كفاءة حكومية اقترحها ماسك أولاً، وأكد ترامب أنه وافق على قيادة فريق العمل الجديد.

- صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة البيروقراطية

فيما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس، أصبح أحد أبرز المستشارين المؤثرين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب وصف ماسك قائلا: "إيلون هو عبقري، علينا أن نحمي عباقرتنا، فليس لدينا الكثير منهم"؛ مما يعكس مدى الأهمية التي يوليها الرئيس المنتخب لماسك في خططه القادمة.

وذكرت أن ماسك الذي تقدر ثروته بـ260 مليار دولار، سيحصل على دور استشاري مؤثر في إدارة ترامب، حيث سيقود وزارة جديدة مقترحة باسم وزارة الكفاءة الحكومية.

ووفق ما نقلته شبكة "الجزيرة"، ستمنحه الوزارة صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة البيروقراطية الفدرالية، التي يعتبرها ماسك عائقًا رئيسيًا أمام تطور أمريكا.

وبصفته المرتقب لرئاسة وزارة الكفاءة الحكومية، يعتزم ماسك التأثير بشكل مباشر على سياسات الولايات المتحدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والسيارات الكهربائية.