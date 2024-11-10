وزير التعليم: إرسال لجان إلى مدرسة المرج الثانوية لمتابعة انتظام حضور الطالبات

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الفاروق عمر الابتدائية"، والتى تضم ٣٢٠٠ طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية، وتعد من المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية الـ٤٧ المتبقية على مستوى الجمهورية والتى تبذل الوزارة جهودا مكثفة لخفض الكثافات الطلابية بها، حيث حرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، والجهود المبذولة لتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة، موجها بتوفير عدد إضافي من العمال ومعلمين إضافيين بالحصة بالمدرسة.

وعقب ذلك، تفقد الوزير، مدرسة "المرج الثانوية بنات"، حيث حرص على متابعة عدد ونسب حضور الطالبات بكل فصل وتسجيل الغياب فى دفاتر الحضور والغياب، موجها بالالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية، موجها بإرسال لجان متابعة للمدرسة لتطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة وانتظام حضور الطالبات، كما وجه أيضا بتوفير معلمين بالحصة للمدرسة.

كما تفقد عبد اللطيف، مدرسة "الشهيد بيشوى شهدى الإعدادية بنين"، وتفقد عددًا من الفصول، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومتابعة نسب الحضور والغياب.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "جمال عبد الناصر الابتدائية"، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، فضلا عن التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية.