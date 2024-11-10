وزير الدفاع الإسرائيلي: هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أن بلاده نجحت في هزيمة حزب الله، مشيرًا إلى أن مهمتها تتمثل الآن في تغيير الوضع الأمني في لبنان.

وادعى في تصريحات، نقلتها صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، اليوم الأحد، أن «بلاده نجحت في إخضاع حركة حماس تنظيميًا»، لافتًا إلى «الحرص على هزيمة حماس بصورة كاملة، والتأكد من أنها لن تحكم القطاع في اليوم التالي».

وأشار إلى أنه سيضع ملف المحتجزين لدى المقاومة على رأس أولوياته، زاعمًا أن «الضغط على حماس سيؤدي إلى إعادة المختطفين إلى الوطن».

ولفت إلى أن بلاده نجحت في تشديد العقوبات على إيران، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار، قائلًا إنه يسعى كذلك لإحباط البرنامج النووي الإيراني، ومنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية.