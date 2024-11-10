الإمارات تدين الهجوم الذي تعرضت له القوات السعودية في اليمن

أدانت دولة الإمارات بشدة، «الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، نقلته وكالة «وام»، أن «دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي».

وأعربت الوزارة عن «تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن»، مؤكدة «دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها».

كما أعربت الوزارة عن «خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب».

وأودى هجوم على معسكر لقوات التحالف العربي في اليمن بحياة ضابط وصف ضابط من منسوبي القوات المسلحة السعودية، وأدى لإصابة ضابط آخر بجروح، وفق ما أفاد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي.

وقال المالكي إن «الاعتداء الغادر وقع مساء الجمعة، بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة (سيئون)، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المالكي أن منفذ الاعتداء هو «أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية»، مؤكداً أن المذكور «لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق».