المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ هجومين بمسيرتين على إسرائيل

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم السبت مسؤوليتها عن هجومين بمسيرتين على شمالي إسرائيل.

وفي بيانات عبر منصة تليجرام، قالت الجماعة إنهم نفذوا هجومين منفصلين بمسيرات، أحدهما استهدف "موقعا حيويا" والآخر "موقعا عسكريا" في شمال إسرائيل.

ولم تقدم تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو أي معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال الجيش الإسرائيلي على حسابه على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" يوم السبت إن سلاح الجو اعترض جسما جويا مشبوها قادما من الشرق قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية ليلا.

وأوضحت المقاومة العراقية أن الهجومين بمسيرتين نفذا "تضامناً مع شعبنا في فلسطين ولبنان"، مضيفة أنها ستواصل استهداف "معاقل العدو بوتيرة متصاعدة".