منتدى مصر للإعلام يعود بنسخته الثالثة في منتصف عام 2025

أعلن منتدى مصر للإعلام عن عودة فعالياته بنسخته الثالثة المرتقبة في منتصف عام 2025، بحضور مئات من أبرز النجوم والخبراء والمهنيين العاملين في قطاع الإعلام على مستوى العالم.

وتعالج الدورة الثالثة للمنتدى أحدث التطورات، وتناقش أهم القضايا، التي تؤثر في قطاعات الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت نهى النحاس، رئيس المنتدى، إن الدورة المقبلة ستشكل نقلة تنظيمية وموضوعية في مسار المنتدى، الذي عقد دورتين حقّقتا نجاحًا لافتًا في العامين 2022 و2023.

ومنتدى مصر للإعلام واحد من أبرز المنصات الإعلامية الدولية، التي تعنى بتعزيز القطاع وتطويره، وفق أفضل المعايير المهنية.

وفي دورتيه السابقتين، حظي المنتدى بمشاركة واسعة، واهتمام كبير، عبر الحضور النوعي، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، فضلًا عن أنشطته التدريبية والتأهيلية، التي استفاد منها المئات من العاملين بصناعة الإعلام.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المنتدى لاحقًا المزيد من التفاصيل والتاريخ المحدد خلال مؤتمر صحفي ستدعى إليه وسائل الإعلام.



ومنتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ينعقد بالقاهرة لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته، وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. المنتدى مملوك لشركة "30N" الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.