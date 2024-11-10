 كتائب القسام تعلن دك قوات الاحتلال داخل موقع الرشيد بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن دك قوات الاحتلال داخل موقع الرشيد بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون


نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:55 م

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تدك قوات الاحتلال داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة، بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت في بيان آخر، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «عناصرها بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تدك قوات العدو في محور نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل».

وفي وقت سابق، أعلنت القسام مقتل 15 جنديا إسرائيليا، بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «تمكن عناصر القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة RPG مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر، بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع».

وأشارت في بيان آخر، إلى أن عناصرها استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي «الياسين 105»، و«تاندوم»، واستهداف جرافة عسكرية بعبوة «رعدية» قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أفادت باشتباك عناصرها مع قوة إسرائيلية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال غزة.

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